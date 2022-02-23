Мигрантов предложили высылать из РФ за пьяное вождение

В МВД предложили высылать иностранцев из России не только за миграционные, но и другие правонарушения. Например, за пьяное вождение и коррупцию. О подготовке нового проекта КоАП в ведомстве рассказали ТАСС.

МВД разработало комплексный законопроект, который призван установить новые механизмы контроля за пребыванием мигрантов на территории страны. В новом административном кодексе, который разрабатывает Минюст, будут определены «грубые» правонарушения, за которые мигрантов могут выслать за пределы РФ.

Планируется, что иностранцев смогут высылать из России за пьяную езду или отказ от медицинского освидетельствования, коррупцию, экстремизм, терроризм, оборот наркотиков, оружия, а также нарушения порядка в общественных местах.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал высылать мигрантов за любые правонарушения, связанные с разжиганием экстремизма. При этом глава государства заметил, что в России рады иностранцам, которые соблюдают законы, у таких мигрантов должна быть возможность оформить все документы без лишней волокиты.