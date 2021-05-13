МВД показало новое видео драки пиар-директора «Спартака» у бара в Москве

Новое видео драки с участием пиар-директора ФК «Спартак» Антона Фетисова появилось в Сети. Запись опубликовала пресс-служба МВД.

На кадрах видно, что Фетисов вмешивается в конфликт между незнакомыми мужчинами. Пиар-директор первым ударил одного из них по лицу, после чего получил сильнейший удар по голове и упал на асфальт.

В это время с ним были жена и сестра. Их также можно видеть на записи. Они не пострадали. Фетисов сейчас находится в больнице. У него диагностированы перелом височной кости и ушиб головного мозга. Сначала сотрудника «Спартака» поместили в реанимацию нейрохирургического отделения. Накануне ему стало лучше и он был переведен в обычную палату.

В футбольном клубе сообщили, что инцидент, скорее всего, не связан с профессиональной деятельностью Фетисова. В «Спартак» на должность пиар-директора он пришел в 2020 году. Его предшественником был Антон Лисин.

По факту произошедшего открыто уголовное дело. Известно, что ударивший медиадиректора красно-белых уже признался в содеянном.