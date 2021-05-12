Пиар-директора «Спартака» перевели из реанимации в обычную палату

Госпитализированного пиар-директора футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова перевели из реанимации в общую палату. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Вчера перевели [в общую палату], в целом без ухудшений», — сказали представители «Спартака».

Фетисова избили 10 мая на выходе из бара Jeremy’s в московском районе Новокосино. В заведении мужчина отдыхал с женой и сестрой, а потом попытался разнять драку.

Жафярь Боровков — работник «Мосводоканала» — несколько раз ударил Антона Фетисова, в том числе и по голове. Боровкова задержали, он признался в содеянном, сообщил телеканал РЕН ТВ.

После драки пострадавший сам обратился в травмпункт, после чего его экстренно госпитализировали. У директора по связям с общественностью ФК «Спартак» диагностировали ушиб головного мозга, перелом височной кости, черепно-мозговую травму и еще ряд повреждений. Его положили в реанимацию. При этом Фетисов находился в сознании, хотя ему тяжело было говорить. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Фетисову 42 года. Он пришел в «Спартак» на должность пиар-директора в 2020 году на смену Антону Лисину.