МВД: переход на новые паспорта в России будет мягким

Новый российский паспорт будет похож на банковскую карту, только с отпечатками пальцев и данными СНИЛС и регистрации. В МВД пообещали, что сделают переход на обновленный документ мягким.

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова рассказала в интервью газете «Известия», какими решили сделать новые паспорта.

«Документ, как предполагается, будет представлять собой карточку по типу банковской, к которой мы уже все привыкли. Она будет содержать чип с электронным носителем по аналогии с чипом, который сегодня имеется в заграничном паспорте», — уточнила Казакова.

На карточке планируют разместить фотографию, указать фамилию, имя и отчество владельца паспорта, его дату и место рождения. Информацию продублируют в чипе, куда «зашьют» и отпечатки пальцев, фото, данные о регистрации, СНИЛС, водительские права и другие важные сведения.

Пока что программу только разрабатывают, поэтому в МВД не стали называть конкретных сроков отказа от классических российских паспортов.

«Будет мягкий переход, постепенная замена по желанию граждан России», — обещала Казакова.

По ее словам, паспорт с электронным носителем будет удобно использовать в информационных ресурсах, для получения госуслуг и электронной подписи.

Идея ввести в России удостоверяющий личность документ с чипом принадлежит Минкомсвязи.