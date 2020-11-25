Перечень грубых ошибок в экзамене на права хотят сократить

Будущим водителям будет проще сдать экзамен на права. В МВД задумались о том, чтобы сократить до 15 пунктов перечень грубых ошибок. За них обычно начисляют по пять штрафных баллов.

Ведомство разработало проект приказа об утверждении административного регламента экзамена, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Сейчас ошибки кандидатов в водители разделяются на «грубые» с пятью штрафными баллами за каждую, «средние» (по три балла) и «мелкие» (один балл). Чтобы сдать экзамен, нужно получить меньше пяти баллов. При грубых нарушениях, которых всего 17, экзамен останавливают.

По новому регламенту испытание прекратят, если потенциальный водитель «допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (15 — примеч. ред.) пунктов экзаменационного листа».

При этом список «грубых» ошибок предложили пополнить использованием во время движения телефона «или иного средства связи». Прерывать испытание хотят и в том случае, если не пристегнут ремень безопасности. Пока что ошибка относится к «средней» категории и сулит сдающему экзамен три штрафных балла.

Остальные ошибки и нарушения разделены на подгруппы по количеству баллов — одному, двум или трем. Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.