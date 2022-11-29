29 ноября 2022, 16:42
МВД опровергло нехватку принтеров для печати паспортов
МВД России: работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме
Российское МВД полностью обеспечено необходимой оргтехникой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме», — сказали в ведомстве.
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В пресс-службе подчеркнули, что с выдачей паспортов проблем не предвидится — процедура проводится в плановом режиме.
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В СМИ появилась информация о том, что в России могут начаться проблемы с выдачей внутренних паспортов. Причина кроется, по словам начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова, в нехватке специальных матричных принтеров для печати. Якобы из-за антироссийских санкций их перестали поставлять в страну. Отечественные компании не производят подобные принтеры из-за нерентабельности.
Также в СМИ сообщали, что проблема коснется не только паспортных столов, но и многих государственных органов, так как на этих принтерах печатаются билеты РЖД и другие важные документы.
Паспорта
МВД РФ
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