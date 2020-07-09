МВД накажет СМИ-иноагентов за фейки о поправках

Роскомнадзор направил в МВД материалы о СМИ-иноагентах, распространявших фейки о голосовании по поправкам в Конституцию. Их привлекут к ответственности.

Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, пишет РИА ФАН.

«В Министерство внутренних дел России передали ряд материалов для привлечения к административной ответственности тех ресурсов, через которые распространялась фейковая, недостоверная информация и которые относятся сейчас к иностранным СМИ-иноагентам», — пояснил замглавы ведомства.

На днях МВД сообщило, что зафиксировало попытки внешнего воздействия на россиян на протяжении всего периода подготовки и проведения голосования. Они заключались в распространении фейковой информации через интернет и с помощью неизвестных личностей, которые якобы фиксировали нарушения на мобильный телефон.