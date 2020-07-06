МВД заявило о попытках внешнего вмешательства в голосование по Конституции

По словам представителя МВД, внешнее вмешательство заключалось в распространении фейковой информации о голосовании зарегистрированными за рубежом интернет-ресурсами, а также неизвестным гражданами при помощи мобильных телефонов.

Игорь Зубов пояснил, что информацию о нарушениях ведомство получало как из открытых, так и собственных источников. Каждый случай направляли для проверки в территориальные органы.

«Проверка осуществлялась Роскомнадзором, полицией и избирательными комиссиями. Подавляющее большинство фактов не подтвердилось. В настоящее время проводится их правовая оценка», — заявил представитель МВД.

Глава комитета Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что в голосование пытались вмешаться зарубежные официальные лица и международные организации. Он уточнил, что непроверенную и откровенно лживую информацию о голосовании распространяли в СМИ, входящие в список иностранных агентов, а также в социальных сетях.

Ранее первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что депутаты Госдумы передали около 100 листов, где были зафиксированы факты фейковых сообщений о голосовании по поправкам к Конституции.

Голосование по поправкам к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. Жалоб на серьезные нарушения не поступало. По итогам обработки всех протоколов за изменения в основной закон страны высказались 77,92% от всех участников голосования, против — 21,27%. Поправки к Конституции вступили в силу с 4 июля.