МВД до конца года внедрит по стране систему розыска автомобилей

В Министерстве внутренних дел до конца года планируют внедрить по стране систему «Паутина». Этот сервис будет служить для предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе для выявления угнанных автомобилей.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Внедрение специального программного обеспечения „Паутина“ на территории РФ планируется до конца текущего года», — рассказал представитель ведомства.

В пресс-службе уточнили, что благодаря сервису будет возможна автоматизация деятельности подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами. Система уже работает в Центральном федеральном округе страны.

Накануне в МВД предложили российскому правительству отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов, которые принадлежат физлицам. Министерство выступило также за стимулирование владельцев автомобилей к добровольному прохождению техосмотра с помощью понижения ставки транспортного налога и стоимости полиса ОСАГО.