МВД предложило совсем отменить техосмотр для легковушек и мотоциклов россиян

Министерство внутренних дел предложило российскому правительству отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов, которые принадлежат физлицам. Информация об этом появилась на сайте «МВД Медиа».

«МВД РФ выступило с инициативой отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения направлены в правительство РФ», — заявил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

Кроме того, МВД предложило стимулировать владельцев автомобилей к добровольному прохождению техосмотра с помощью понижения ставки транспортного налога и стоимости полиса ОСАГО. Ранее Михаил Черников говорил, что техосмотр должен остаться обязательным для большегрузов и такси.

В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который отменяет необходимость проведения техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа. Пока автомобилисты получают обязательное страхование автогражданской ответственности, только если был проведен государственный технический осмотр автомобиля.