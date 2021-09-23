Музыкальный критик Соседов назвал дикими обвинения в адрес Моргенштерна из-за стрельбы в Перми

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал высказывание директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о том, что рэпер Моргенштерн ответственен за трагедию в Перми. По его словам, нельзя так напрямую обвинять артиста. Об этом написал Life.

«Шоу-бизнес и его отрицательные герои, конечно же, влияют на сознание и мировоззрение подростков и не только. Но так впрямую обвинять Моргенштерна, конечно, нелепо и дико. Его вина может быть только сильно-сильно косвенной», — сообщил Соседов.

На его взгляд, можно абсолютно любого артиста причислить виновным к происходящим трагедиям. В творчестве каждого можно разглядеть ту или иную пропаганду.

«Но это, повторяю, косвенная вина. В принципе, если такое обвинение было сделано публично, Моргенштерн вправе подать на Мизулину в суд», — заключил собеседник издания.

Ранее член Общественной палаты РФ и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что устроивший стрельбу в ПГНИУ студент увлекался творчеством Моргенштерна.