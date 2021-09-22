Мизулина назвала пермского стрелка фанатом Моргенштерна

Устроивший стрельбу в ПГНИУ студент увлекался творчеством рэпера Моргенштерна. Об этом заявила «Газете.ru» член Общественной палаты РФ и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Моргенштерна она причислила к участникам кампании, распространяющей в социальных сетях связанную с насилием и шок-контентом информацию. Пермский стрелок являлся ярым поклонником музыканта.

«По нашим предварительным данным, он был фанатом Моргенштерна. Более подробно про это я не могу говорить», — сказала Мизулина.

Член ОП указала на единое направление работы некоторых сообществ, групп и блогеров: они нацелены на формирование у подростков определенного настроения.

«Их задача заключается в изменении поведения молодежи и подростков с целью подталкивания их к совершению агрессивных действий», — заявила Мизулина.

Ранее она связала инцидент в Перми с творчеством Моргенштерна, написав об этом в социальных сетях.

Выстрелы в Пермском университете раздались утром 20 сентября. С ружьем в здание вуза пришел один из его студентов. Жертвами молодого человека стали шесть человек. При задержании стрелок оказал сопротивление и получил ранение. Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.