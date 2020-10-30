Мужчину, который мог контактировать с террористом из Ниццы, задержали во Франции

По данным телеканала, 47-летнего мужчину задержали вечером 29 октября в рамках расследования теракта в Ницце. Он мог общаться с человеком, убившим людей в храме Нотр-Дам.

Сам теракт произошел утром 29 октября в Ницце. Вооруженный неизвестный убил 44-летнюю женщину и 55-летнего мужчину, у которого потом нашли глубокие раны на горле. Третьей жертвой нападавшего стала 60-летняя француженка. Убийца почти ее обезглавил.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и президент Франции Эммануэль Макрон назвали убийства терактом. По всей стране сейчас действует максимальный уровень террористической угрозы. Кроме того, во Франции запустили план по противодействию терроризму Vigipirate.

Нападавшего в итоге задержали полицейские. У него нашли документы на имя выходца из Туниса 1999 года рождения. По словам главы антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, при себе у убийцы были нож, два мобильных телефона и Коран.