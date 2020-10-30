Прокурор Франции рассказал о найденных вещах у напавшего на церковь в Ницце

Мужчина, которой убил трех человек в церкви Ниццы, имел при себе нож, два мобильных телефона и Коран. Об этом сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

«Были найдены Коран, два телефона… и орудие преступления — нож размером 30 сантиметров с лезвием длинной 17 сантиметров», — заявил Рикар на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

Внутри церкви преступник оставил сумку с личными вещами. Рядом с ней лежали еще два ножа, которые террорист не задействовал во время нападения. Прокурор подтвердил, что мужчина имеет тунисское происхождение, но не стал называть его фамилии.

Рикар также рассказал, что преступник оказался в итальянской Лампедузе 20 сентября, во Францию прибыл в октябре. При нем были документы, которые выдали в Италии. Об этом написал ТАСС.

«Этот человек не был известен контрразведке», — отметил Рикар.

Преступление произошло утром 29 октября в Ницце. Жертвами террориста стали две женщины и мужчина. Нападавший перерезал горло 60-летней француженке и почти ее обезглавил. Глубокие раны в области горла получил 55-летний мужчина. Еще одна погибшая — 44-летняя женщина. Она скончалась от ранений около церкви.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и президент Эммунуэль Макрон назвали произошедшее терактом. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы. Во Франции начал действовать план по противодействию терроризму Vigipirate.