Общество 11 августа 2023, 15:52 Мужчина в Москве лишился двух Mercedes-Benz из-за долга в 10 млн рублей Мужчина в Москве лишился двух Mercedes-Benz E-класса из-за долга ФССП в 10 млн рублей Дептранс Москвы

Читать 360tv в

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) изъяла у автовладельца в Москве два Mercedes-Benz E-класса. Он накопил долг размером в десять миллионов рублей за неуплату штрафов ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

По информации ведомства, автовладелец ставил свои машины на стоянку под запрещающими знаками и на газонах. Из-за этого ему регулярно поступали штрафы за нарушения ПДД. Однако он уклонялся от них и не оплачивал в установленный срок — 60 дней.

Реклама

Автовладелец накопил таким образом штрафы на общую сумму десять миллионов рублей. Теперь для того, чтобы забрать свои машины, мужчине необходимо погасить все задолженности. В случае если он не сможет решить вопрос самостоятельно, автомобили продадут с аукциона.

В дептрансе напомнили, что необходимо не только соблюдать правила дорожного движения, но и своевременно оплачивать штрафы.

Ранее автоинспекторы сообщили, что более 3,6 тысячи нарушений ПДД велосипедистами и курьерами пресекли в Москве.