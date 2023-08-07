Москва 07 августа 2023, 17:06 Более 3,6 тысячи нарушений ПДД велосипедистами и курьерами пресекли в Москве Автоинспекторы Москвы пресекли более 3,6 тысячи нарушений ПДД велосипедистами и курьерами Фото: freepik.com

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На прошедших выходных правоохранители провели рейд на дорогах столицы по выявлению нарушений ПДД велосипедистами и курьерами. В итоге составили более 3,6 тысячи протоколов, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Сотрудниками дорожно-патрульной службы пресечено более 3600 нарушений ПДД России со стороны лиц, использующих средства индивидуальной мобильности и велосипеды. Госавтоинспекция Москвы

В ведомстве уточнили, что в результате рейдов против 773 велосипедистов составили материалы о нарушении ПДД. Еще 1595 — на граждан, которые ездили на средствах индивидуальной мобильности. В отношении курьеров составили 1323 протокола.

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В пресс-службе добавили, что в рейде также участвовали представители сервисов аренды электросамокатов. Во время проверок они заблокировали примерно 600 аккаунтов нарушителей.

Ранее эксперт по транспорту Роберт Ян выступил против штрафов для электросамокатчиков. По его мнению, регулировать сферу средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, нужно не жесткими наказаниями, а обучением и воспитанием.