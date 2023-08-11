Эксклюзив 11 августа 2023, 01:06 Мужчина спасся истошными криками от преследовавших его диких медведей — видео Мужчина на Кольском полуострове отпугнул медведей громкими криками и снял все на видео

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Мужчина отпугнул медведей криками на Кольском полуострове. Об этом он рассказал в беседе с «360» и предоставил видео с дикими животными.

Собеседник отметил, что косолапых встретил два дня назад на горном массиве Хибины. Животные шли за ним 400 метров. Чтобы отпугнуть хищников, мужчина стал сильно кричать. На кадрах видно, как громкие звуки испугали медведей и они стали убегать от человека.

Собеседник отметил, что из-за долгих криков сорвал голос. Во время встречи с хищниками ему было очень страшно. Он вспомнил видео из интернета, на котором пожилая женщина палкой отгоняла медведя. Это убедило его в том, что косолапые — трусливые животные, поэтому он решил напугать их.

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Ранее молодой медведь в Камчатском крае напал на водителя на трассе. Мужчина решил покормить хищника и вышел из автомобиля, однако животное восприняло этот жест агрессивно. В итоге шоферу пришлось забраться на крышу машины, чтобы спастись от косолапого.