Общество 13 июля 2023, 09:43 Нападение медведя на кормившего его мужчину на Камчатке сняли на видео Медведь на Камчатке напал на мужчину, который пытался его накормить и спасся на крыше авто

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На трассе в Камчатском крае мужчина решил покормить с руки вышедшего из леса молодого медведя. Но животное набросилось на него, спасаться пришлось на крыше машины. Сайт Ura.ru показал видео нападения.

Автомобилист ехал по дороге, когда увидел у обочины медведя и остановился на расстоянии около пяти метров. Он протянул к животному, которое копалось в мусоре у обочины, правую руку с едой, а в левой держал смартфон. Сначала медведь не отреагировал на человека, но потом потянулся и резко побежал в его сторону. Мужчине пришлось забраться на крышу своей машины, чтобы спастись.

Регулярные встречи с медведями случались в Башкирии. В 2021 году животное вышло к ресторану в Абзелиловском районе и попыталось пробраться внутрь. Через год в Мишкинский район забрел медвежонок. Местная жительница рассказала «360», как чуть не столкнулась с ним в темноте, а потом спряталась вместе с мужем за мусорными баками. Сотрудники сельской администрации выследили его и сопроводили обратно в лес.