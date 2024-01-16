Общество 16 января 2024, 12:36 Мужчина ради шутки попытался ограбить два кафе в центре Москвы Мужчину задержали после попытки ограбить два кафе в торговом центре в Москве Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Мужчину задержали после неудачной попытки ограбить два кафе в торговом центре в Москве. Получить деньги злоумышленнику не удалось, а когда его задержали, он заявил, что проделал все это ради шутки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Следствие установило, что 26-летний приезжий, находясь в торговом центре на Ладожской улице, зашел в заведение кафе-кальянной на первом этаже. Там он начал угрожать сотрудниками предметом похожим на пистолет и потребовал отдать ему все деньги из кассы.

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Однако в результате грабитель не получил желаемых средств, поэтому он поднялся на второй этаж, где также было кафе. По аналогичной схеме в заведении он потребовал деньги, но его проигнорировали. Нападавший скрылся с пустыми руками с места происшествия, а сотрудники кафе обратились в полицию.

«Задержанный пояснил правоохранителям, что таким образом решил пошутить. Предмет, которым угрожал сотрудникам заведений, он выбросил», — рассказали в МВД.

Правоохранители смогли установить личность мужчины. Его уже заключили под стражу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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