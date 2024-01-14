Происшествия 14 января 2024, 15:53 Две женщины с пистолетом ворвались в дом жительницы Кургана и забрали бензопилу Shot: в Курганской области две женщины украли у пенсионерки бензопилу piqsels

Читать 360tv в

Две ранее судимые женщины вломились в квартиру к пенсионерке и вынесли вещи на сумму в 4800 рублей. Вооруженное ограбление произошло в поселке Керамзитный Курганской области, сообщил Telegram-канал Shot.

Женщины угрожали хозяйке квартиры пневматическим пистолетом и вынесли из дома бензопилу Husqvarna, электродрель Sparky и мобильный телефон Texet. Они также похитили паспорт и медицинский полис 65-летней пенсионерки.

Реклама

По данным издания, одну из женщин уже восемь раз судили за кражи и один раз — за незаконное хранение оружия и неправомерный доступ к компьютерной информации. Вторая курганчанка ранее отбывала наказание по статье, связанной с наркотиками.

Против женщин возбудили уголовное дело по статье «Разбой с незаконным проникновением в жилище», им грозит до 12 лет колонии.

Ранее житель Екатеринбурга ограбил магазин. Мужчина пригрозил продавцу игрушечным пистолетом и похитил бутылку водки. Через короткое время грабителя задержали полицейские.