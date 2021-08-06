Мужчина пустил в ход нож во время драки в центре Махачкалы

Массовая драка произошла в центре Махачкалы в ночь на пятницу. Один мужчина достал нож и порезал троих. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

«Ночью был задержан мужчина, ранивший троих человек на центральной площади Махачкалы. Мотивы его поступка выясняются», — рассказали в полиции.

Раненых отвезли в больницу. Во время конфликта никто не погиб. Полиция завела уголовное дело. Драка произошла на улице около одного из городских кафе. Информации о том, что не поделили мужчины, пока нет. В полиции уточнили, что несколько принимавших участие в этой потасовке человек сбежали.

В июле на ночевавшую в палатке в Балтийске в Калининградской области пару напал молодой человек с ножом. Сначала он хотел просто обокрасть отдыхавших, но один из туристов оказал сопротивление. После этого преступник достал нож. Раненого туриста в состоянии средней степени тяжести отвезли в больницу. Злоумышленника задержали.