СМИ: на туристов напали с ножом в Балтийске

На пару отдыхающих, ночевавших в палатке в Балтийске в Калининградской области, напал молодой человек с ножом. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации издания, сначала молодой человек хотел просто обокрасть отдыхавших. Но один из туристов оказал сопротивление, поэтому грабитель достал нож и нанес несколько ударов.

Сайт также написал, что пострадавший турист находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Нападавшего задержали.