Мужчина прожил с трупом брата полгода в Уфе. Он врал, что тот уехал на заработки

Пенсионер из Уфы полгода прожил с трупом брата. Мужчина сумасшедший, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Тело все это время находилось посреди комнаты в квартире. Умерший лежал лицом вниз.

Пожилой мужчина говорил знакомым, что родственник уехал на заработки. Однако недавно к нему пришел друг брата и увидел разложившееся тело. Соседи тоже жаловались на вонь, которая шла из квартиры.

Приехали полицейские. Правоохранители попросили мужчину взять с собой паспорт и увезли его в отделение.

Ранее в ЯНАО перед судом предстала местная жительница, которая помогла сожителю скрыть убийство своего же сына. Мужчина нанес оппоненту около 30 ударов ножом. Во время драки женщина спала. Когда же она проснулась, помогла сожителю спрятать труп.