Жительницу Ямала оштрафовали за сокрытие убийства сына

В ЯНАО перед судом предстала местная жительница, которая помогла сожителю скрыть убийство собственного сына. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на региональный следком.

Летом прошлого года между сожителем женщины и ее сыном вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина прирезал оппонента, нанеся ему около 30 ударов ножом. Отмечается, что во время драки женщина спала. Когда же она проснулась, то помогла сожителю спрятать труп. Следующие 11 лет мужчина проведет за решеткой. Женщина избежала тюремного срока. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.