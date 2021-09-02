Правоохранители приехали на вызов в отель The Ritz-Carlton на Тверской улице в центре Москвы по сообщению о мужчине, который заперся в номере с оружием. Им оказался муж режиссера Валерии Гай Германики, бизнесмен Денис Молчанов, сообщил Telegram-канал Life Shot.

По словам персонала, Молчанов не первый раз устраивает неприятности руководству гостиницы.

«Пару дней назад пришел, вообще не понимая, где он и что он. Он не знал, на каком этаже он находится. Я ему говорила — он все равно не понимал», — рассказала каналу одна из сотрудниц The Ritz-Carlton.

По данным Life Shot, полицейские нашли в номере, где находился Молчанов, охотничью двустволку Beretta с просроченной лицензией и следы порошка на стеклянном столе. Найденное вещество отправили на экспертизу.

Молчанов и Гай Германика поженились в 2019 году. У них есть общая дочь.