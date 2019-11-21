Гай Германика и Собчак поговорили о сексе и чуть не разругались

«Самые вонючие, мерзкие, гниющие когти апокалипсиса на мой взгляд. Это чудовищный, животный образ жизни, ты в рамках свиньи живешь, если позанималась сексом, у тебя порвался презерватив, ты пошел утилитарно сделал аборт, сука, вышел и дальше то же самое у тебя происходит», — заявила режиссер в разговоре на камеру с подругой.

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Собчак попросила Гай Германику оценить ситуацию: изнасиловали ее близкую подругу, она забеременела и пришла к Валерии за советом: что делать? В ответ режиссер свернула тему, но успела обмолвиться, что скорее всего посоветует подруге рожать.

«Я не могу сценарий проигрывать каждый раз, Ксюша. Ну, я же тебе понятно сказала. Я не буду давать совет никакой», — отмахнулась Гай Германика.

Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика до 2008 года снимала документальное кино, позже переключилась на игровые фильмы. Обладательница таких наград, как премия «Ника», «Открытие года», «Серебряный „Святой Георгий“» Московского кинофестиваля и других. Известна фильмами «Школа», «Энтропия», «Бонус».