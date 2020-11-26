Музею в Минусинске подарили журналы с японскими Курилами на карте
«Для нас, для коллектива музея, стало удивительным, что так, в открытую происходят такие, казалось бы, глобальные процессы. Недопустимо переписывать историю и внушать вещи, которые должны решаться на уровне государства», — заявила в эфире «7-го канала Красноярск» директор музея Светлана Борисова.
По данным телеканала, эти журналы напечатало японское посольство в Москве.
Россия и Япония уже давно ведут переговоры по Курилам. Токио настаивает на принадлежности Японии островов Итуруп, Кунашир и Шикотан и называет их своими северными территориями. Из-за этого спора Россия и Япония никак не могут заключить мирный договор.
Новый японский премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что Токио продолжит развивать отношения с Москвой и заключит договор после решения этого территориального вопроса. Его предшественник Синдзо Абэ не смог довести переговоры до конца.