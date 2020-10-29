Премьер Японии пообещал заключить с Россией мирный договор

Япония продолжит развивать отношения с Россией и заключит мирный договор после решения вопроса с Курильскими островами. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга.

«У нас нет изменений в том, чтобы придавать важное значение отношениям с Россией. Мы намерены развивать в отношения с Россией в целом в широком спектре областей, включая заключение мирного договора», — привело слова японского премьера РИА «Новости».

Суга добавил, что японская сторона не хочет откладывать до следующих поколений решение проблемы принадлежности Курил. Кроме того, он подчеркнул, что после решения вопроса территорий Токио планирует заключить мирный договор.

«В сентябре в разговоре на высшем уровне президент Путин выразил желание продолжать диалог по различным двусторонним проблемам, включая вопрос заключения мирного договора. И я, в свою очередь, также высказал желание вместе заниматься этими вопросами», — заявил премьер-министр.

По его словам, два года назад Япония и Россия договорились ускорить переговоры по мирному договору. Теперь Суга намерен продолжить этот процесс на основании достигнутых соглашений.

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ не смог довести переговоры с Россией по Курилам до конца. Токио настаивает, что Японии принадлежат острова Итуруп, Кунашир и Шикотан.