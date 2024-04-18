Общество 18 апреля 2024, 13:54 Музей Победы помог оформить выставку в двух школьных музеях Донецка Elena Mayorova/Global Look Press

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Музей Победы на Поклонной горе в Москве оказал поддержку двум школам Донецка и передал им мультимедийное оборудование для обустройства выставочных стендов. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей».

Выставку подготовили в рамках в рамках проекта «Zнать! Помнить! Гордиться!», посвященному героям специальной военной операции. Музеи в школах получили интерактивные панели, ноутбуки, музейные витрины, микрофоны, двухканальные накамерные беспроводные системы и другую аппаратуру.

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Специалисты Музея Победы провели в рамках проекта лекции и онлайн-конференции. Часть мероприятий проходила в очном формате, их организовали сотрудники Донецкого республиканского краеведческого музея. Они рассказали школьникам о том, как правильно располагать экспонаты и оформлять выставку.

«Итогом работы станут фильмы о героях, которые дополнят новые экспозиции», — отметил помощник генерального директора Музея Победы Андрей Жариков.

Ранее в Химках открылась выставка, посвященная Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Посетители арт-галереи «МОСТ» могут увидеть на экспозиции редкие фотографии и предметы из коллекции музея НПО имени Лавочкина.