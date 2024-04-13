Подмосковье 13 апреля 2024, 15:02 Художественную выставку «Космос-2024» открыли в Химках

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В арт-галерее «МОСТ» городского округа Химки представили художественную выставку «Космос-2024». Она посвящена Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

В экспозицию включены редкие фотографии и предметы из коллекции музея НПО имени Лавочкина.

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Одним из первых выставку посетил лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Владимир Харитонов.

«Любой желающий может не только увидеть работы авторов из Химок и Москвы, но и ознакомиться с полотнами известных художников из других городов России. Например, Екатеринбурга, Кирова и Курска», — рассказал Владимир Харитонов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Выставка открыта для всех желающих каждый день, кроме понедельника и вторника, с 15:00 до 19:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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