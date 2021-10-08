Съевший курицу в ларьке котенок из Липецка обрел дом

Голодный котенок из Липецка, который залез в киоск и съел курицу гриль, обрел хозяев, а продавец ларька потерял работу. Об этом представитель группы компаний «Русский аппетит» Татьяна Холодова сообщила РИА «Новости».

Котенка, жадно поедающего курицу, заметили в киоске с фастфудом в микрорайоне Сселки. Усатого грабителя сняли на видео, которое на днях появилось в соцсетях и стремительно набрало популярность. Очевидцы рассказали, что котик обгладывал курицу более 15 минут, а продавца на месте не было.

В «Русском аппетите» подтвердили, что такой случай действительно произошел в Липецке 5 октября. Котенок съел курицу по халатности продавца.

«Полностью была утилизирована продукция, которая находилась на витрине. Была проведена полная дезинфекция — поверхностей, киоска», — добавила Холодова.

Продавца уволили на следующий же день. А у котенка появился дом: его забрала к себе семья, проживающая в Сселках. Какой ущерб он нанес общепиту, не уточняется.

Ранее в Ленинградской области котенок проник в квартиру через унитаз.