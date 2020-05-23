Мусульмане начали праздновать Ураза-байрам

Праздник разговения Ураза-байрам, завершающий священный для мусульман месяц Рамадан, будет отмечаться с ночи 23 мая и весь день 24 мая. Однако коллективные молитвы из-за пандемии коронавирусной инфекции не состоятся.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Духовное собрание мусульман России (ДСМР). Главное богослужение традиционно пройдет в московской Соборной мечети, но из-за ограничительных мер в нем примут участие только священнослужители. Трансляция проповеди начнется в 9:00 на телеканале «Россия 1».

Председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов сообщил, что в исламе есть ответы на подобные вызовы со времен пророка Мухаммеда. Мусульмане и религиозные организации показали себя законопослушными, и с пониманием отнеслись к антикоронавирусным мерам.

«Это важно и с религиозной точки зрения, потому что сохранение жизни человека — это самое важное в данном ключе, мы очень благодарны нашим единоверцам за это», — сказал он.

Муфтий Москвы, заместитель председателя ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов заявил, что верующие осознают опасность пандемии.

«Люди понимают, что важно, чтобы мечети и общины не явились очагом распространения и заражения кого-то, что может привести к печальным последствиям. Это призыв и главы государства, и призыв муфтия Равиля Гайнутдина, и некая религиозная составляющая, когда люди понимают, что в жизни пророка и его сподвижников были подобные ситуации», — отметил он.

Муфтий столицы посоветовал единоверцам, оставшимся дома, совершить дополнительную молитву праздничным утром.

В России проживают не менее 20 миллионов мусульман.

24 мая «360» проведет онлайн-трансляцию главной проповеди из Соборной мечети.