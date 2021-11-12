Муравьед прибыл в Московский зоопарк из Австрии

Гигантский муравьед поступил из Австрии для Московского зоопарка. Россельхознадзор провел ветеринарный контроль животного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ветеринарный контроль проводили сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областей на СВХ ООО «Домодедово-Карго», который расположен в международном аэропорту Домодедово.

Животное, как было установлено в ходе проведения контроля, привезли по разрешению ведомства на ввоз в сопровождении ветеринарного сертификата. Документ был оформлен Государственной ветеринарной службой Австрии.

Муравьед поступил со свободной от инфекционный болезней животных и птиц территории. Животное прошло через все необходимые исследования и обработки. На момент проведения физического контроля муравьед был клинически здоровым. Как отметила газета «Известия», в Россельхознадзоре приняли решение о пропуске животного для дальнейшего карантинирования под контролем государственной ветеринарной службы.

Сеанс воспитания при помощи метлы устроила для енота сотрудница частного контактного зоопарка в городском округе Красногорск. Момент избиения питомца сняли на видео очевидцы. Разошедшееся по социальным сетям видео увидели члены Общественного совета муниципального автономного учреждения «Парки Красногорска». Общественники вместе с дирекцией парка проверили, как содержатся звери, а также пригласили ветеринаров, чтобы оценить состояние животных. Работа этой организации на территории парка приостанавливается до конца года. Избившую метлой енота сотрудницу уволили.