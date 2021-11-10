Избившую енота метлой сотрудницу контактного зоопарка в Красногорске уволили

Сеанс воспитания при помощи метлы устроила для енота сотрудница частного контактного зоопарка в городском округе Красногорск. Момент избиения питомца сняли на видео очевидцы. Ролик опубликовал Telegram-канал «Красногорск».

На опубликованных кадрах видно, как сотрудница зверинца при помощи метлы сначала бьет животное, а потом сталкивает енота с ветки, куда он забрался.

Разошедшееся по социальным сетям видео увидели члены Общественного совета муниципального автономного учреждения «Парки Красногорска». На встрече с директором организации Павлом Ковтуном они добились проверки животных в контактном зоопарке, на территории детского городка «Сказочный. Об этом сообщила пресс-служба организации на своей странице в Instagram.

Общественники вместе с дирекцией парка проверили, как содержатся звери, а также пригласили ветеринаров, чтобы оценить состояние животных, в том числе пострадавшего от метлы енота.

Во время встречи с генеральным директором зверинца Павел Ковтун заявил, что работа этой организации на территории парка приостанавливается до конца года. Избившую метлой енота сотрудницу уволили.