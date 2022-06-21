Муратов продал нобелевскую медаль за $103,5 млн

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль. Она ушла с молотка на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов.

Нобелевскую медаль российского журналиста продали на аукционе Heritage. Трансляцию торгов вели на сайте аукционного дома. Перед началом аукциона у Муратова поинтересовались, не передумал ли он продавать свою награду. На этот вопрос главред ответил, что готов расстаться с медалью.

Ставки на торгах стартовали с отметки 700 тысяч долларов. Всего за несколько минут сумма перевалила за миллионы долларов. После предложения 16,6 миллиона долларов неизвестный покупатель по телефону сделал ставку в 103,5 миллиона долларов. Эту сумму никто не смог перебить. Полученные от продажи награды деньги передадут международному фонду ЮНИСЕФ.

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году. Он получил награду «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Все деньги он пожертвовал благотворительным фондам. Сумма премии составила около 40,2 миллиона рублей.