Муратов пожертвовал Нобелевскую премию благотворительным фондам

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов пожертвовал денежные средства, полученные за Нобелевскую премию мира, в пользу благотворительных фондов, которые помогают детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями. Об этом он рассказал ZNAK.

Журналист уточнил, что сумма премии составила около 40,2 миллиона рублей. По его словам, он испытал меньше трудностей с тем, чтобы получить награду, чем ее потратить.

Муратов сообщил, что его издание провело голосование среди тех людей, кто поддерживает «Новую газету» финансово. Именно они определили, на какие цели будут направлены средства.

Пять миллионов рублей получил детский хоспис «Дом с маяком». Аналогичная сумма была выделена фондам «Круг добра», «Подари жизнь» и «Вера».

10 миллионов рублей перечислены в фонд работников СМИ, который помогает им бороться с тяжелыми болезнями, включая рак.

Также деньги были пущены на производство киноленты о нынешнем положении СМИ в России, а также премии отдельным сотрудникам «Новой газеты». Главный редактор издания признался, что оставил определенную часть средств себе на черный день.

Напомним, Муратов и журналистка Мария Рессу стали лауреатами Нобелевской премии в октябре, церемония вручения награды прошла в декабре в Норвегии.