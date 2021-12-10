Муратову вручили Нобелевскую премию мира

Церемония вручения Нобелевской премии мира прошла в Норвегии. Ее получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка из Филиппин Мария Рессе. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет.

Всего в этом году Нобелевской премией мира наградили 13 человек, однако большинство из них получат свои дипломы и медали с доставкой на дом. На церемонию в Осло приехали лишь Муратов и Ресса. Связано это с ограничениями, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.