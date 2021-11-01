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    01 ноября 2021, 17:25

    Ситуация с ковидом стала лучше благодаря выходным — Мурашко

    Глава минздрава Мурашко: введение нерабочих дней улучшило ситуацию с коронавирусом в России

    Нина Петлинова

    Решение ввести в России нерабочие дни, а также ограничение массовых мероприятий улучшило ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления на заседании координационного совета по борьбе с ковидом при правительстве.

    Ситуация с ковидом стала лучше благодаря выходным — Мурашко

    Его слова процитировал ТАСС.

    «Хочу отметить, что именно период дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться», — сказал он.

    Глава Минздрава уточнил, что во всех регионах страны закупили достаточное количество лекарств для пациентов с коронавирусом. По его словам, сейчас под наблюдением медиков находятся порядка 1,38 миллиона россиян. За последние сутки их количество сократилось на 3,6 тысячи человек.

    При этом Мурашко подчеркнул, что число пациентов с тяжелым течением ковида, которые нуждаются в госпитализации, выше, чем в прошлые волны. Это связано с распространением в стране штамма «дельта».

    При этом каждый день в России от коронавируса прививаются более 650 тысяч человек. Такие высокие показатели не вызывают никаких затруднений для системы здравоохранения, подчеркнул он. Однако в 10 регионах страны темпы вакцинации жителей остаются недостаточными.