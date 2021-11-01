Решение ввести в России нерабочие дни, а также ограничение массовых мероприятий улучшило ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления на заседании координационного совета по борьбе с ковидом при правительстве.

Его слова процитировал ТАСС.

«Хочу отметить, что именно период дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться», — сказал он.

Глава Минздрава уточнил, что во всех регионах страны закупили достаточное количество лекарств для пациентов с коронавирусом. По его словам, сейчас под наблюдением медиков находятся порядка 1,38 миллиона россиян. За последние сутки их количество сократилось на 3,6 тысячи человек.

При этом Мурашко подчеркнул, что число пациентов с тяжелым течением ковида, которые нуждаются в госпитализации, выше, чем в прошлые волны. Это связано с распространением в стране штамма «дельта».

При этом каждый день в России от коронавируса прививаются более 650 тысяч человек. Такие высокие показатели не вызывают никаких затруднений для системы здравоохранения, подчеркнул он. Однако в 10 регионах страны темпы вакцинации жителей остаются недостаточными.