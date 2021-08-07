Мурашко: всем пожилым людям необходимо привиться от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что очень важно привить от коронавируса всех пожилых людей. Вакцина, по его словам, есть в достаточном количестве.

Он отметил, что в Астраханской области прививку уже поставили 27% взрослого населения. Он считает, что это хорошие показатели, но их недостаточно, чтобы остановить распространение вируса.

«В период, пока не сформируется иммунитет, ограничительные мероприятия должны присутствовать», — добавил Мурашко.

Ранее Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция сегодня хуже поддается лечению. Это связано с мутацией возбудителя и появлением новых штаммов, которые поражают не только людей в возрасте, но и молодых.

Он напомнил, что был период, когда количество новых случаев пошло на спад. Люди расслабились, но болезнь никуда не отступила. Сегодня врачи снова напоминают всем о важности профилактики и необходимости носить маски.

«Теперь есть способ намного эффективнее и надежнее — вакцинация. Важно, чтобы каждый человек понимал ответственность за свое здоровье и здоровье, а может быть и жизнь, окружающих. Пока кто-то тянет с вакцинацией, угрозы очень высоки», — подчеркнул министр.