Общество 05 сентября 2023, 23:59 Мурашко пообещал рассмотреть возможность увеличения выплат врачам в малых городах Минздрав рассмотрит возможность увеличения выплат врачам в малых городах freepik.com

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Минздрав России рассмотрит возможность увеличения выплат медработникам в малых городах России. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании по развитию дальневосточных городов.

По итогам 2022 года показатель обеспеченности Дальнего Востока врачами составил 87%, средним медперсоналом — 77%. Мурашко заявил о необходимости стимулировать населенные пункты.

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«Посмотрим на наши финансовые показатели за девять месяцев и дадим предложение», — отметил он.

Для устранения проблем с нехваткой медицинских кадров на Дальнем Востоке необходимо разработать программы по переезду врачей и развитию дистанционных медицинских консультаций, заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил об успешном опыте Москвы в этой сфере и предложил дальневосточным организациям сотрудничать со столичным Центром диагностики и телемедицины.