05 сентября 2023, 17:48
Путин заявил о необходимости поддержки переезда врачей на Дальний Восток
Путин отметил нехватку медработников в дальневосточных регионах России
Дальневосточным регионам потребовались дополнительные медицинские кадры. Для устранения проблем государство должно разработать программы по переезду врачей и развитию дистанционных медицинских консультаций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.
«Нужно задействовать имеющиеся наработки в сфере высоких технологий, которые позволяют проводить консультации дистанционно, с привлечением квалифицированных специалистов, проживающих в других населенных пунктах», — отметил глава государства.
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Он напомнил об успешном опыте Москвы в этой сфере и предложил сотрудничать дальневосточным медицинским организациям со столичным Центром диагностики и телемедицины.
Российский лидер указал на важность поддержки услуг социальной сферы и выразил надежду на дальнейшее развитие Якутска, Анадыря и Магадана.
«Необходимы дополнительные решения по поддержке переезда в эти города врачей, младшего, среднего медперсонала, в том числе по совершенствованию системы материального стимулирования», — сообщил Путин.
Ранее президент России поддержал проект национального центра исторической памяти.
Владимир Путин
Дальний Восток
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