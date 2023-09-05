Общество 05 сентября 2023, 17:48 Путин заявил о необходимости поддержки переезда врачей на Дальний Восток Путин отметил нехватку медработников в дальневосточных регионах России Freepik

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Дальневосточным регионам потребовались дополнительные медицинские кадры. Для устранения проблем государство должно разработать программы по переезду врачей и развитию дистанционных медицинских консультаций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

«Нужно задействовать имеющиеся наработки в сфере высоких технологий, которые позволяют проводить консультации дистанционно, с привлечением квалифицированных специалистов, проживающих в других населенных пунктах», — отметил глава государства.

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Он напомнил об успешном опыте Москвы в этой сфере и предложил сотрудничать дальневосточным медицинским организациям со столичным Центром диагностики и телемедицины.

Российский лидер указал на важность поддержки услуг социальной сферы и выразил надежду на дальнейшее развитие Якутска, Анадыря и Магадана.

«Необходимы дополнительные решения по поддержке переезда в эти города врачей, младшего, среднего медперсонала, в том числе по совершенствованию системы материального стимулирования», — сообщил Путин.

Ранее президент России поддержал проект национального центра исторической памяти.