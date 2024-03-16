Общество 16 марта 2024, 07:19 Мурадов объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму Мурадов: Запад не признает референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму РИА «Новости»

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Нежелание западных стран признавать итоги результаты референдума в Крыму и Севастополе о присоединении к России связано с провалом планов по вытеснению Черноморского флота с полуострова. Об этом РИА «Новости» сказал вице-премьер правительства региона, постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов

«Несмотря на заключенный между Россией и Украиной договор об условиях и статусе пребывания Черноморского флота, угроза его существования сохранялась. Власти соседней страны не переставали поднимать вопрос о прекращении дислокации флота в Крыму, что представляло неприемлимую угрозу для России», — отметил он.

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Мурадов объяснил, что возвращение Крыма в Россию гарантировало стране безопасность на южном направлении и стратегическую стабильность, которую геополитические противники хотели подорвать на протяжении многих лет.

«Они хотели видеть Севастополь своей военной базой. Думаю, этим объясняется истеричное нежелание Запада признать референдум в Крымы и легитимность и его воссоединения с Россией», — добавил вице-премьер полуострова.

Ранее президент Владимир Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России.