Общество 02 апреля 2024, 14:50 Мультфильм о детстве Винни-Пуха и Кота Матроскина покажут летом «Союзмультфильм» выпустит короткометражку о детстве Попугая Кеши и Винни-Пуха АГН Москва / Global Look Press

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«Союзмультфильм» выпустит короткометражную картину о детстве Попугая Кеши, Винни-Пуха, Кота Матроскина и других персонажей. Об этом ТАСС рассказала глава совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Премьеру наметили на лето этого года к 88-летию «Союзмультфильма». Это не первый для студии опыт объединения героев классики из разных лент.

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«Мы хотим сделать это для того, чтобы влюбить в нашу „золотую коллекцию“ и ее героев детей дошкольного возраста — то есть совсем маленьких детей, которые сегодня, может быть, уже не смотрят „золотую коллекцию“», — уточнила Слащева на саммите киностудии.

Ранее стало известно, что третий фильм о Чебурашке планируют снять и представить в конце 2026 года. Первая часть картины собрала в прокате почти семь миллиардов рублей.