Общество 29 февраля 2024, 13:07 «Чебурашку» решили продлить на третий фильм Третий фильм о Чебурашке снимут к 2027 году Freepik

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Третий фильм о Чебурашке планируют снять и представить в конце 2026 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

По информации СМИ, состав команды не изменится, режиссером фильма будет Дмитрий Дьяченко. Тем не менее, создатели ленты официально пока не подтверждали эту информацию.

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Новости о продлении появились еще до премьеры второй части. Ее анонсировали осенью прошлого года, а премьеру назначили на конец 2025 года. Предполагается, что производство обеих картин будет проходить параллельно.

Первая часть фильма вышла 1 января 2023 года. В прокате лента собрала почти семь миллиардов рублей.

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила о популярности Чебурашки у иностранцев. Она рассказала, что делает российскую анимацию востребованной за рубежом.