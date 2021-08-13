Мультфильм «Маша и Медведь» стал самым популярным в мире

Российский мультсериал «Маша и Медведь» стал самым популярным в мире. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг агентства Parrot Analytic.

По данным сайта «Русская планета», мультфильм опередил «Свинку Пеппу», «Щенячий патруль» и «Улицу Сезам». Для рейтинга агентство изучило 10 тысяч детских программ по всему миру.

Мультсериалу «Маша и Медведь» в этом году исполнилось 12 лет. Его перевели на 43 языка.

Ранее стало известно, что телеканал Nickelodeon выпустит продолжение мультсериала про Губку Боба. Всего выйдет 52 серии.

Продолжение ждет не только оригинальный сериал, но и два его спин-оффа: «Шоу Патрика Стара» и «Лагерь „Коралл“: Детство Губки Боба».

«Губка Боб — центр нашей стратегии по расширению миров персонажей и усилению глобального охвата. Это проект, популярный на всех платформах: яркость персонажей и комедийная составляющая продолжают завоевывать фанатов по всему миру», — сказал глава телеканала Рэмси Наито.

Мультфильм о морских обитателях был создан аниматором Стивеном Хилленбергом, который является морским биологом по образованию.