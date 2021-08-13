Создатели мультсериала о Губке Бобе анонсировали продолжение
Телеканал Nickelodeon выпустит продолжение любимого многими мультсериала про Губку Боба. Всего выйдет 52 серии, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Variety.
Продолжение ждет не только оригинальный сериал, но и два его спин-оффа: «Шоу Патрика Стара» и «Лагерь „Коралл“: Детство Губки Боба».
«Губка Боб — центр нашей стратегии по расширению миров персонажей и усилению глобального охвата. Это проект, популярный на всех платформах: яркость персонажей и комедийная составляющая продолжают завоевывать фанатов по всему миру», — уверен глав телеканала Рэмси Наито.
Сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» начал выходить в 1999 году. Он обрел большую популярность не только среди детей, но и среди подростков и взрослых. В 2020 году вышел уже 13 сезон сериала. Интересно, что мультфильм о морских обитателях был создан аниматором Стивеном Хилленбергом, который является морским биологом по образованию.
Это не единственный популярный мультсериал, который запустится снова. В ближайшее время продолжение получит также мультфильм про бурундуков «Чип и Дейл спешат на помощь».