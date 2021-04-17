Мультфильм «Душа» взял главный приз премии «Энни»

Американский мультфильм «Душа» победил в главной категории премии Annie Awards. Его признали «Лучшим анимационным фильмом».

Помимо этого, «Душа» победила в категории «Лучшие спецэффекты», «Лучшая анимация персонажей». Главный приз достался мультфильму и за лучшую музыку, раскадровку и сценарий.

Церемония вручения премии прошла в онлайн-формате 16 апреля. Она вручается голливудским подразделением Международной ассоциации анимационных фильмов. В категории «Лучший анимационный фильм» также были номинированы мультфильмы «Семейка Крудс: Новоселье», «Вперед», «Семья Уиллоби», «Тролли. Мировой тур», сообщило РИА «Новости».

Ранее «Душа» завоевала «Золотой глобус» как «Лучший анимационный фильм». Кроме того, мультфильм был номинирован на премию «Оскар».

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