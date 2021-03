«Золотой глобус»-2021. Трансляция

Церемония вручения премии «Золотой глобус» за достижения в области кинематографа и телевидения началась одновременно в городах Нью-Йорк и Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

В номинации «Лучшая женская роль в драматическом телесериале» премия достанется британской актрисе Эмме Коррин за роль принцессы Дианы в сериале «Корона» (The Crown). Ее соперницами были Оливия Колман, сыгравшая в этом же сериале, Джоди Комер, исполнившая роль в сериале «Убивая Еву» (Killing Eve), Лора Линни, сыгравшая в сериале «Озарк» (Ozark), а также Сара Полсон, снимавшаяся в сериале «Рэтчед» (Ratched).

Актриса Розамунд Пайк получила «Золотой глобус» за роль в комедии «Аферистка». На премию в этой номинации претендовали болгарская исполнительница Мария Бакалова, сыгравшая в комедии «Борат-2» (Borat Subsequent Moviefilm, 2020), американка Мишель Пфайффер за роль в картине «Уйти не прощаясь» (French Exit, 2020) и американка Кейт Хадсон, сыгравшая в фильме «Мьюзик» (Music, 2021). В число номинанток также входила Аня Тейлор-Джой, исполнившая роль в картине «Эмма.» (Emma, 2020).

Лучшим комедийным сериалом признан «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek), рассказывающий о семье миллиардера, вынужденной переехать в глубинку после банкротства.

За лучший саундтрек были награждены композиторы Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист, написавшие музыку к мультфильму «Душа».

Актриса Джейн Фонда удостоена премии имени Сесиля Де Милля за достижения в области кинематографа, а премия имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения досталась режиссеру, сценаристу и продюсеру Норману Лиру.

Премию за лучший сценарий получил американец Аарон Соркин за работу над фильмом «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7, 2020). Его соперниками в номинации были британка Эмиральд Феннел за работу над лентой «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman, 2020), американец Дэвид Финчер за сценарий драмы «Манк» (Mank, 2020), француз Флориан Зеллер и британец Кристофер Хэмптон, которые работали над фильмом «Отец» (The Father, 2020).

Анимационный фильм «Душа» (Soul) от Pixar завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм». Его соперниками были «Семейка Крудс - 2», «Вперед», «Путешествие на Луну» и «Легенда о волках».

Британский актер Дэниэл Калуя получил премию за «Лучшую мужскую роль второго плана» за фильм «Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah, 2021). Его соперниками стали Джаред Лето, Билл Мюррей, Саша Барон Коэн и Лесли Одом-младший.