13 февраля 2024, 15:53
«Мудрость мамы». Панда Диндин крепко обняла своего детеныша
Московский зоопарк показал кадры, где панда Диндин обнимает своего детеныша
Московский зоопарк показал, как панда Диндин играет с детенышем Катюшей в большом вольере. Взрослая панда крепко обняла дочь. Видео в своем Telegram-канале поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
На кадрах видно, как маленькая панда перекатывалась из стороны в сторону, находясь сверху на маме. Диндин держала медвежонка в крепких объятиях. А потом они вместе, лежа на спине, смотрели в потолок. Однако очень скоро малышка попыталась сбежать обратно на любимую лестницу.
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«Мудрость мамы не знает границ… кто же откажется от времени, проведенного с мамой», — прокомментировала Акулова.
Ранее Катюша показала настоящий русской характер. Гендиректор зоопарка подчеркнула, что рада тому, что сотрудники столичного зоосада могут уделять много времени изучению редкой гигантской панды.
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Панда Катюша из Московского зоопарка
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