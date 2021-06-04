В Евросоюзе разрешили готовить и есть мучных червей

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) опубликовало разрешение на использование сушеного желтого мучного червя, его личиночной формы безопасным для здоровья человека, и разрешило его использовать в пищу как в виде насекомых, так и в форме порошковой добавки. Наблюдательный орган принял такое решение в целях сохранения окружающей среды.

Заключение агентства стало первым шагом к рассмотрению и утверждению списка закусок, протеиновых батончиков, спортивного питания, печенья и других продуктов, содержащих насекомых в качестве ингредиентов. Как пишет Bloomberg, решение активизирует бизнес по разведению насекомых. Ожидается, что к 2025 году объем производства вырастет в 10 раз и превысит 4,1 миллиарда долларов во всем мире.

Европейское агентство опубликовало в блоге предупреждение, что мучные черви могут быть опасны для людей с аллергией на пылевых клещей и прочих ракообразных. Но в целом настоятельно рекомендовало принимать в пищу мучных червей.

«Переход к более растительной диете с меньшим количеством красного и обработанного мяса и с большим количеством фруктов и овощей снизит не только риски опасных для жизни заболеваний, но и воздействие продовольственной системы на окружающую среду», — сказано в тексте комиссии.

Издание Вreitbart сообщило, что идея поедания насекомых в последние года приобретает все большую популярность. Экологи все чаще выступают против традиционной пищи, и продвигают эту концепцию в качестве альтернативы потреблению мяса. Известно, что европейские регулирующие органы рассматривают в качестве замены и другие виды насекомых — саранчу, сверчков и кузнечиков.

В частности, шведское правительство потратило десятки миллионов фунтов на продвижение этой идеи ради более экологичного и «климатически разумного» будущего. Некоторые компании на гранты властей Швеции работают над созданием «прототипов продуктов питания» из насекомых. Например, «мясного фарша» из сверчков.

Экологи считают, что укоренившееся в культуре отвращение к насекомым можно и нужно преодолеть. Слишком велики преимущества.

Диетолог Елена Соломатина признала, что белок из жуков усваивается намного быстрее говяжьего. Однако вряд ли россияне оценят все выгоду такого вида питания.